Sanayi üretimi 2 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı sanayi üretim verilerini açıkladı.

Sanayi üretiminde aylık artış ise yüzde 5 yükseldi.Böylece sanayi üretiminde Mart 2023'ten bu yana en hızlı artış kaydedildi.



Sanayi üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 7 arttı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.





