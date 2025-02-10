Sanayi üretimi 2 yılın zirvesinde

Sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 5 yükseldi. Böylece üretimde, Mart 2023'ten bu yana en hızlı artış kaydedildi.

Sanayi üretimi 2 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı sanayi üretim verilerini açıkladı.

Sanayi üretiminde aylık artış ise yüzde 5 yükseldi.Böylece sanayi üretiminde Mart 2023'ten bu yana en hızlı artış kaydedildi.

Sanayi üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 7 arttı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.


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