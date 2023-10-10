Sanayi üretimi ağustosta geriledi

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi ağustosta düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.

Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 3,1 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.



YILLIK BAZDA İMALATTA YÜZDE 1,8 ARTIŞ

Yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.