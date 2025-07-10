Sanayi üretimi arttı

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,0 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,7 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3.1 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

