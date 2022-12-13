Sanayi üretimi ekimde yüzde 2,5 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ise yıllık bazda yüzde 3,1 artış oldu.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,4, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,8 azaldığı, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,7 arttığı görüldü.



SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER



Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.



AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyordu.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 0,2 azalacağı öngörülmüştü.