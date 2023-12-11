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Sanayi üretimi ekimde azaldı

Sanayi üretimi ekim ayında yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Sanayi üretimi ekimde azaldı

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminde daralma devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Sanayi üretimi eylül ayında da yüzde 0,1 küçülmüştü.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı.

Sanayi üretimi ekimde azaldı - 1 Sanayi üretiminin ay ay seyri (Kaynak: TÜİK)

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

Yıllık bazda bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

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