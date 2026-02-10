Sanayi üretimi geriledi
10.02.2026 10:25
Sanayi üretimi verisi Aralık ayında yıllık bazda düşüş gösterdi.
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,2 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.