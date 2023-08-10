Sanayi üretimi haziranda yüzde 0,6 arttı

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi verileri açıklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttığını açıkladı.

Sanayi üretimi Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinden bu yana en yüksek artışı kaydetti. Sanayi üretimi şubatta yüzde 8,2 gerilerken, martta yüzde 0,4 artmış, nisanda yüzde 1,2 düşüş kaydetmişti. Mayıs ayında toparlanan sanayi üretimi yüzde 0,2 artmıştı.

Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı.