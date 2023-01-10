Sanayi üretimi kasımda yüzde 1,3 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı sanayi üretimi istatistiklerini açıkladı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 düşüş kaydetti.



Sanayi üretimi önceki aya göre de yüzde 1,1 geriledi.



AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyordu.

Sanayi üretiminde yıllık değişim oranları (Kaynak: TÜİK)

İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE YÜZDE 0,4 GERİLEME



Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı.