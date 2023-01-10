ntv.com.tr

Sanayi üretimi kasımda yüzde 1,3 geriledi

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Aylık bazdda da yüzde 1,1 düşüş gerçekleşti.

Sanayi üretimi kasımda yüzde 1,3 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı sanayi üretimi istatistiklerini açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi önceki aya göre de yüzde 1,1 geriledi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyordu.

Sanayi üretimi kasımda yüzde 1,3 geriledi - 1 Sanayi üretiminde yıllık değişim oranları (Kaynak: TÜİK)

İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE YÜZDE 0,4 GERİLEME

Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...