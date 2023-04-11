Sanayi üretimi şubatta yüzde 8,2 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı sanayi üretim verilerini açıkladı.



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azaldı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 geriledi.

Sanayi üretiminin aylık bazda seyri (Kaynak: TÜİK) ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞÜŞ YÜZDE 6 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 6 düşüş kaydetti.



Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.