Sanayi üretimi verisi arttı

09.01.2026 10:08

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Sanayi üretimi verisi yıllık bazda yüzde 2,4 oranında artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azaldı.

 

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,5 ARTTI

 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.