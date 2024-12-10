Sanayi üretiminde daralma sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 azalış kaydetti.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,6 arttı.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,9 azalış oldu.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalış kaydetti.



Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 düşerken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 yükseldi.