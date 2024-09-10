Sanayi üretiminde sınırlı artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış kaydetti.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 5,1 azaldı.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,64 artış oldu.



SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.



Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.