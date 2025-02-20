Sanayi ve ticaret kanun teklifi: Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Yasayla, TESK, TOBB ve KOSGEB'in Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'ne ödeyeceği aidatlar, Cumhurbaşkanı tarafından 2 katına kadar attırılabilecek.

TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençlere, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs verebilecek.



Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere 12 liradan 482 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek.



Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere ise 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.