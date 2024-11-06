Sanayicilerden enflasyon mesajı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Merkez Bankası dışındaki aktörler de sahaya girmeli." dedi.



Bahçıvan, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Merkez Bankası'nın enflasyona mücadele konusunda başarılı olduğunu dile getiren Bahçıvan, Merkez'e gereğinden fazla yüklenildiğini savundu.



"Enflasyon ne yazık ki direniyor." ifadelerini kullanan Bahçıvan, bir süre daha sabretmeleri gerekeceğini ifade etti.



Erdal Bahçıvan, faizin düşmesi için en önemli şartın enflasyonun düşmesi olduğunu belirterek, "Yüksek faiz ortamında en büyük bedeli sanayici ödüyor" dedi.