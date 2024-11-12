Sanayicilerden Merkez Bankası'na destek

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "cephedeki en büyük silahımız" sözleriyle Merkez Bankası'na destek verdi.



Hatay’dan başlayarak, İskenderun, Adana ve Tarsus’ta incelemelerde bulunan Erdal Bahçıvan, zorlu ve tahribatı yüksek bir dönemin yaralarının sarılmaya çalışıldığını söyledi



Bahçıvan, Merkez Bankası’nın gereğinden fazla yalnız bırakıldığına vurgu yaptı.



İSO Başkanı Bahçıvan, "Şu anda enflasyonun düşmesi noktasında cephedeki en güçlü mücadele gücü olan Merkez Bankası, kendi imkan ve silahları ile bu konuda hem güven verme hem de mücadele etme noktasında yapması gerekenleri yapıyor ve gerçekleştiriyor." dedi.



Bahçıvan, Merkez Bankası dışındaki birimlerin de enflasyonla mücadeleye destek vermesi gerektiğini ifade etti.



ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



Asgari ücretle ilgili de konuşan Bahçıvan, "İki tarafın da empatisinin yüksek olması gerekiyor." dedi.



Bahçıvan, "Hem iş gücünün istikrarlı ve kalıcılığı olması bakımından ama iş gücünün maliyeti ödeyen firmaların rekabet edebileceği bir noktada buluşulması lazım." şeklinde konuştu.



İhracat pazarlarında sanayiciyi bekleyen tehlikelere de dikkat çeken Bahçıvan, "AB pazarı maalesef iyi gitmiyor. AB'deki gelişmeler kendi sorunlarımız kadar önemli. Almanya'yı, Fransa'yı ve euroyu çok iyi takip etmek lazım" dedi.

