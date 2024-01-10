Sanayide aylık daralma serisi sürüyor

Türkiye'de sanayi üretimi Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 1,4 azalırken, yıllık yüzde 0,2 artış gösterdi. Sanayi üretimi, aylık bazda üst üst üç aydır gerileme kaydetti.

TÜİK verilerine göre sanayinin alt sektörler incelendiğinde, 2023 yılı kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.



2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.