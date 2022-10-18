Sanayinin rekabet gücünü artırmaya 35,3 milyar lira harcanacak

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi kapsamında program hedefleri belirlendi.



İmalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı, uluslararası doğrudan yatırım girişi, yüksek teknolojilerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı gibi alanlarda hedefler açıklandı.



Belirlenen hedeflere ulaşılması için bütçeden 35 milyar 259 milyon lira kaynak ayrıldı.



Bu çerçevede, imalat sanayisinin GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 24,1 ve imalat sanayi ihracatının da 250 milyar dolar olması bekleniyor.



Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2023'te yüzde 36 ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının da yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.



Bu dönemde, Türkiye'ye 16 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişinin olması amaçlanıyor.

PATENTTE DÜNYADA İLK 10 HEDEFİ



Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla da bütçeden yaklaşık 248 milyon lira ayrılması öngörüldü.



Bu kapsamda, 2023'te yerli patent başvurularında Türkiye'nin dünya sıralamasında 10'uncu basamakta yer alması hedefleniyor.



Yıl sonu gerçekleşme tahmini yüzde 50 olan yerli patent başvurularının toplam başvurular içindeki payının gelecek yıl yüzde 53'e yükselmesi amaçlanıyor.