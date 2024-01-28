Şap hastalığına karşı aşı dozu bu yıl 3'e çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanlardaki şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl ilk kez 3'e çıkardıklarını belirterek, "İlk aşı dozunu Baskın Aşılama Programı kapsamında 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uygulayacağız." ifadesini kullandı.



Yumaklı, yazılı açıklamasında, sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı hastalık şapın, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkilerken büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunu bildirdi.



AŞILAR ÜCRETSİZ OLACAK



Şap hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, önemli bir adım daha attıklarını belirten Yumaklı, "Yeni bir aşılama programı başlatıyoruz. Önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uyguladığımız aşı sayısını bu yıl 3'e çıkardık. Şap hastalığına karşı ilk aşı dozunu Baskın Aşılama Programı kapsamında 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uygulayacağız. Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitümüz tarafından üretilecek 250 milyon lira maliyetli aşıların kullanılacağı bu aşılama programımız kapsamında üreticilerimizden aşı bedeli alınmayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Yumaklı, şap hastalığına karşı mücadelenin tüm ülkede yıl boyu hız kesmeden devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bu mücadele kapsamında, 15 Nisan-15 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde tüm ülkedeki büyükbaş hayvanlar ile Trakya'daki küçükbaş hayvanları tekrar aşılayarak Kurban Bayramı'nı hayvan hastalıkları yönünden sıkıntısız bir şekilde atlatmayı planlıyoruz. 16 Eylül-17 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan sonbahar aşılama döneminde yine tüm ülkedeki büyükbaş hayvanların aşılanması yönünde bir planlamaya gittik. Bu çalışmalarla şap hastalığına karşı ülkemizde etkin bir mücadele yürüterek hayvan varlığımızın büyük ekonomik kayıplara yol açan bu hastalıktan tamamen korunmasını hedefliyoruz."