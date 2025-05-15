Sasa’da 4.5 milyar liralık işlem

Sasa Polyester hisselerinde dev satış gerçekleşti. Yaklaşık 4.5 milyar liraya denk gelen tutarda yapılan satışa ilişkin Sasa açıklamada bulundu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:



Şirketimiz SASA Polyester Sanayi A.Ş. ("SASA"), ana hissedarı Erdemoğlu Holding A.Ş.'den ("Erdemoğlu") aşağıdaki bildirimi almıştır:



Erdemoğlu, uluslararası bir finans kuruluşu ("Finansal Kuruluş") ile SASA hisselerine ilişkin bir türev işlem ("İşlem") gerçekleştirmiştir. Türev işleme ilişkin riskin yönetilmesi amacıyla Finansal Kuruluş, SASA'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,7'sini temsil eden 1.200.000.000 adet SASA hissesini ("İşlem Hisseleri") bugünkü seans kapanış fiyatı 3,79 TL üzerinden doğrudan Erdemoğlu'ndan satın almıştır. İşlem Hisseleri'nin devri Borsa İstanbul dışında gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen türev işlemi, Erdemoğlu'nun SASA'da devam eden uzun pozisyonunu yönetmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla Erdemoğlu, İşlem boyunca SASA hisselerinde uzun pozisyonunu korumaya devam edecektir. İşlem'in ticari koşulları, Finansal Kuruluş'un başlangıçtaki riskten korunma faaliyetine dayanmaktadır.



İşlemden elde edilecek gelir, Erdemoğlu Holding tarafından SASA'ya "ortaklara borçlar hesabı" kapsamında borç verilerek finansman desteği sağlanacaktır.



Bu işlemle SASA'nın finansal kapasitesinin artırılması ve finansal esnekliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra net finansal kaldıraç oranının iyileştirilmesi ve uluslararası finansman kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Erdemoğlu'nun SASA'ya olan bağlılığı tamdır ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da SASA'yı desteklemeye devam edecektir.