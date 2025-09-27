Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılacak: Bakanlıktan güvensiz ürün kararı

Ticaret Bakanlığı, vatandaş sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada, iki farklı markaya ait lavabo açıcıların güvenlik standartlarına uygun olmadığını duyurdu.

Buna göre, “Gojo” marka profesyonel lavabo açıcıda dokunsal uyarı bulunmaması, “Cosmiq” marka lavabo açıcıda ise çocuk emniyet kilidi ve dokunsal uyarı bulunmaması nedeniyle söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.