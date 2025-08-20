Satışlar düştü,11 yıllık CEO istifa etti

ABD’nin önde gelen perakende zincirlerinden Target’ta üst düzey değişim yaşanıyor. Şirketin 2014’ten bu yana CEO’su olan Brian Cornell, satışlardaki düşüş ve yönetimin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) politikalarından geri adım atmasının yarattığı tepkiler nedeniyle görevinden ayrılıyor.

Cornell’in ayrılığı uzun süredir bekleniyordu. Bazı analistler, Target’ın dışarıdan bir yöneticiyle yeni döneme girmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak şirket içeriden bir atama yaptı. Buna göre, 20 yıldır Target’ta görev yapan mevcut operasyon direktörü Michael Fiddelke, 1 Şubat 2026’da CEO koltuğuna oturacak.

YÜZDE 8 DEĞER KAYBETTİ

Cornell, göreve geldiği 2014 yılında Target’ı yeniden canlandırmak için mağazaları modernize etti ve Amazon ile rekabet edebilmek için şirketin çevrimiçi işini büyüttü. Ancak son yıllarda Target, müşteri talebindeki düşüş ve Walmart, Amazon ve Costco gibi rakiplerle yoğun rekabet nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Şirket, Çarşamba günü satışlarının üst üste üçüncü çeyrekte de gerilediğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından hisseler piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8 değer kaybetti. Target hisseleri, 2025 boyunca S&P 500 endeksinde en kötü performans gösteren şirketler arasında yer aldı.