Savaş çanları uçakların rotasını değiştirdi... İşte yeni yol

Tüm dünya İsran ve İran arasındaki çatışma ortamına odaklandı. Orta Doğu'da had safhada olan gerilim çatışmaya dönüştü ve bundan sonraki süreçte neler olacağı merakla bekleniyor.



İsrail, İran'ın nükleer güce ulaşmasını engellemek için saldırıları gerçekleştirdiğini belirtirken üst düzey İranlı yöneticileri de hedef aldı ve bazılarının öldürüldüğü açıklandı.



Hava saldırıları nedeniyle Irak güvenlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldı. İran tarafında ise İsrail unsurlarının havada bulunması ve saldırı gerçekleştirmesi nedeniyle uçuşlarda İran hava sahası tercih edilmiyor.



YOLCULUK VE TİCARETİN ROTASI DEĞİŞTİ



Havacılık sadece yolcu taşımacılığı değil ticari taşımacılığa da öncülük ediyor.



Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkan ve dünyanın birçok noktasına sefer düzenleyen hava yolu şirketleri çatışmalar nedeniyle rotalarını değiştirme kararı aldı.



Normalde İran veya Irak üzerinden gelip Türkiye'den Avrupa ya da ABD'ye yönelen uçaklar şimdi Suudi Arabistan'ın kuzeyinden seyredip Ürdün'ün güneyinden geçip Mısır'ın kuzeydoğusundan geçip Türkiye ya da Yunanistan hava sahasını kullanıp mevcut rotalarına dönüp seyahatlerine devam ediyor.