Savaş ekonomik endişeleri artırdı

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada enflasyonu tetikledi.



Başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere dünyada 1,5 yıldır faiz artırım süreci devam ediyor.



Enflasyon önemli ölçüde düşürülürken, bu kez de İsrail-Hamas çatışması endişe yarattı.



Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, artan enerji maliyetine dikkat çekti. Yeni bir enflasyon şoku yaşanabileceği uyarısı yapan kuruluş, "Dünyada zaten bir yavaşlama sinyali güçleniyor. Çoğu ülke teknik resesyona girmiş durumda." değerlendirmesi yaptı.



PETROLDE TANSİYONU DÜŞÜREN HABER



Gazze'deki hastane saldırısı sonrası petrol 92 dolara kadar yükselmişti. Kuzey Amerika kıtasından gelen bir haber fiyatı düşürdü.



ABD, Venezuela'ya uyguladığı bazı yaptırımları askıya aldı.

Petrol, gaz ve altın sektörlerine uygulanan yaptırımlar hafifletiliyor.

