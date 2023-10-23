Savaş piyasaları vurdu: İki haftanın bilançosu

İsrail-Hamas savaşı piyasaları vurdu.



Küresel piyasalarda iki haftadır savaşa dair riskler fiyatlanıyor. En olumsuz etki borsalarda yaşandı.



New York Borsası ve Avrupa borsalarında endeksler yüzde 4 civarı geriledi.



Dünyada en yüksek kayıp yüzde 13 ile Tel Aviv borsasında yaşandı. Borsa İstanbul ise yüzde 12 değer yitirdi. BIST 100 endeksi 7 bin 500 puan ile 3 ay önceki seviyesine döndü...



NTV'ye konuşan Stratejist Özgür Hatipoğlu, "Savaşın ne tarafa ilerleyeceği ve ne dozda ilerleyeceği belli değil. Teknik anlamda sanki BIST 100 endeksindeki satışlar sonlara doğru yaklaşmış gibi gözüküyıor." dedi.



GERİLİM GÜVENLİ LİMAN ALTINA YARADI



Yatırımcıların güvenli limana yönelmesi altına yaradı. Ons altın iki haftada yüzde 10 değerlenirken 2 bin dolara yaklaştı.



İçeride gram altın 1800 lira sınırına dayanarak rekor kırdı.



PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ



Riskler petrol fiyatı üzerinde de etkisini gösterdi. Brent petrol 83 dolardan 93 dolara kadar çıktı. Her iki ülke de petrol üreticisi değil. Savaşın bölgeye sıçrama ihtimali yükselişe neden oluyor.



Analistler savaşın boyutunun sınırlı kalması halinde petrol fiyatının düşebileceğini belirtiyor.

