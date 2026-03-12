Savaşın belirsizliği altını da bilinmeze sürüklüyor

Altın, Orta Doğu'daki devam eden çatışmanın piyasaları tedirgin etmesiyle 5 bin 138 dolardan fiyatlandırıldı.

Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerginlikler giderek artıyor. Trump, İran'ın Hürmüz boğazındaki misilleme faaliyetlerine ilişkin "İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Mayın döşendiyse ve bunlar kaldırılmazsa İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş boyutta olacak" ifadelerini kullandı. Bu durum ekonomik piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

Bu arada, piyasalar, savaş başlamadan önce bile merkez bankasının hedefinin oldukça üzerinde kalması beklenen ABD enflasyon verilerini yakından izliyor. Yatırımcılar şu anda Federal Rezerv'in politika gevşetme beklentilerini bu yıl sadece bir faiz indirimiyle sınırlandırdı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 138 dolardan başladı.

GRAM ALTIN

Gram altın ise yeni günde 7 bin 287 liradan işlem görüyor.