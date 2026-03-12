Savaşın belirsizliği altını da bilinmeze sürüklüyor
12.03.2026 09:01
Son Güncelleme: 12.03.2026 09:02
Altın Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından belirsiz piyasaya uyum sağlıyor.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş devam ederken belirsizlik de sürüyor. Yaşanan bu belirsizlik altının aşağı yönde bir grafik çizmesine neden oldu.
Altın, Orta Doğu'daki devam eden çatışmanın piyasaları tedirgin etmesiyle 5 bin 138 dolardan fiyatlandırıldı.
Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerginlikler giderek artıyor. Trump, İran'ın Hürmüz boğazındaki misilleme faaliyetlerine ilişkin "İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Mayın döşendiyse ve bunlar kaldırılmazsa İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş boyutta olacak" ifadelerini kullandı. Bu durum ekonomik piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor.
Bu arada, piyasalar, savaş başlamadan önce bile merkez bankasının hedefinin oldukça üzerinde kalması beklenen ABD enflasyon verilerini yakından izliyor. Yatırımcılar şu anda Federal Rezerv'in politika gevşetme beklentilerini bu yıl sadece bir faiz indirimiyle sınırlandırdı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 138 dolardan başladı.
GRAM ALTIN
Gram altın ise yeni günde 7 bin 287 liradan işlem görüyor.
Gümüş, İran'daki çatışma ortamı devam ederken kararsız seyre yöneldi. Altına benzer nedenlerle gerileyen gümüş fiyatları belirsizlik ortamında risk iştahını kabartamadı.
GÜMÜŞ PİYASALARI
Gram gümüş güne 120 liradan başladı.Ons Gümüş ise 85,33 dolardan işlem görüyor.