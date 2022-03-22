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Savaşın ekonomiye etkileri: 15 milyon ton tahıl devre dışı kalabilir

Rus birlikleri Ukrayna'da tarım arazilerini ele geçirerek üretimi baltalıyor. Ülkenin tahıl ihracatının daha önceki tahminlerin 15 milyon ton gerisinde kalması bekleniyor. Buğday, mısır gibi ürünlerin fiyatlarının daha da artması öngörülüyor.

Haberler - NTV Haber 22.03.2022 - 17:02

Savaşın ekonomiye etkileri: 15 milyon ton tahıl devre dışı kalabilir

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Dünyanın en önemli buğday, mısır ve ayçiçek yağı tedarikçilerinden Ukrayna'nın ihracatının bu yıl önemli bir darbe alacağı, yaklaşık 15 milyon ton buğday ve tahılın piyasadan çıkacağı hesaplanıyor. 

Dünya gazetesinin haberine göre, Ukrayna'daki Rus birlikleri tarım arazilerini ele geçiriyor.

Tarım makineleri, gübre, tohum ve yakıt stoklarına el konulduğu, bir kısmının da yok edildiği belirtiliyor.

Ülkenin 2021/22 dönemi kışlık buğday, arpa, kanola mahsullerinin verimi azalıyor.

Temmuz ayında başlayan 2022/23 pazarlama yılında üretimin daha da gerilemesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik büyüme beklentilerinde düşüş olması tarım emtiaları üzerinde satış baskısı oluştururken, Fed'in faiz artırımının beklentiler dahilinde gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarındaki gevşeme pamuk fiyatlarının artmasına neden oldu.

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