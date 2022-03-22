Savaşın ekonomiye etkileri: 15 milyon ton tahıl devre dışı kalabilir

Dünyanın en önemli buğday, mısır ve ayçiçek yağı tedarikçilerinden Ukrayna'nın ihracatının bu yıl önemli bir darbe alacağı, yaklaşık 15 milyon ton buğday ve tahılın piyasadan çıkacağı hesaplanıyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, Ukrayna'daki Rus birlikleri tarım arazilerini ele geçiriyor.

Tarım makineleri, gübre, tohum ve yakıt stoklarına el konulduğu, bir kısmının da yok edildiği belirtiliyor.



Ülkenin 2021/22 dönemi kışlık buğday, arpa, kanola mahsullerinin verimi azalıyor.

Temmuz ayında başlayan 2022/23 pazarlama yılında üretimin daha da gerilemesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik büyüme beklentilerinde düşüş olması tarım emtiaları üzerinde satış baskısı oluştururken, Fed'in faiz artırımının beklentiler dahilinde gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarındaki gevşeme pamuk fiyatlarının artmasına neden oldu.