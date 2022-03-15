Savaşın ekonomiye etkileri: 'Derin resesyon' bekleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın saldırıları sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 10 daralmasının beklendiğini ve "derin bir resesyon" yaşayacağını bildirdi.

IMF, savaş devam ederken Ukrayna'da iç talebin keskin bir şekilde daralmasının beklendiğine dikkat çekti.

Raporda, devam eden çatışmanın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde geniş bir yıkıma neden olduğu ve görünümü hızla kötüleştirdiği belirtildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Rusya ekonomisinin savaş ve uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle bu yıl en az yüzde 15 oranında küçüleceğini öngördü.

Borrell, rublenin değerinin yarısını kaybettiğini ve enflasyonun hızla yükseldiğini kaydetti.