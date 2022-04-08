Savaşın ekonomiye etkileri: Küresel gıda fiyatlarında yeni rekor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan global gıda fiyatları endeksi Mart 2022'de şubat ayına göre yüzde 12,6 arttı.

Geçen ay 159,3 puana çıkan endeks, yayımlanmaya başlandığı 1990 yılından bu yanaki en yüksek seviyesini gördü.

Gıda fiyatlarındaki yükselişte Ukrayna savaşı etkisiyle bitkisel yağlar, tahıllar, et, şeker ve süt ürünlerinde görülen fiyat artışları etkili oldu.

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