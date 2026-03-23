Savaşın etkisi sürüyor motorinde yine fiyat artışı yapıldı. Yeni motorin ve benzin fiyatları
23.03.2026 16:41
Son Güncelleme: 23.03.2026 16:43
Zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul’da 77,68 TL’ye ulaştı.
Savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapılacak. Motorinde artışın tamamı doğrudan pompaya yansıyacak.
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL artış yapılacak. 20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Aynı şekilde benzinde de fiyat artışı yaşanacak. Bu gece itibarıyla benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulanacak. Ancak bu artışın 2,80 TL’lik kısmı vergiden karşılanacak. Böylece benzinde vergiden karşılanabilecek tutar 4,60 TL seviyesine gerilemiş olacak. Yapılan zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul’da 77,68 TL’ye, Ankara’da 78,80 TL’ye, İzmir’de ise 79,08 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul’da 62,95 TL, Ankara’da 63,90 TL ve İzmir’de 64,19 TL seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.