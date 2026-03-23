Savaşın etkisi sürüyor motorinde yine fiyat artışı yapıldı. Yeni motorin ve benzin fiyatları

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL artış yapılacak. 20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Aynı şekilde benzinde de fiyat artışı yaşanacak. Bu gece itibarıyla benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulanacak. Ancak bu artışın 2,80 TL’lik kısmı vergiden karşılanacak. Böylece benzinde vergiden karşılanabilecek tutar 4,60 TL seviyesine gerilemiş olacak. Yapılan zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul’da 77,68 TL’ye, Ankara’da 78,80 TL’ye, İzmir’de ise 79,08 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul’da 62,95 TL, Ankara’da 63,90 TL ve İzmir’de 64,19 TL seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.