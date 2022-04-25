Savaşın Ukrayna'ya faturası: 600 milyar dolar

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), perşembe günü Washington'da bir toplantı düzenledi.

Gerçekleşen görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik sonuçları konuşuldu.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, ülke ekonomisinin toparlanması için hükümetin 600 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirtti.

IMF yöneticileri ise Ukrayna'nın acil harcamalar nedeniyle kısa vadede 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu duyurdu.

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, oluşan maddi ihtiyacın gelirlerdeki düşüş ve göçmenlerin bakımı nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.