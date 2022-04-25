ntv.com.tr

Savaşın Ukrayna'ya faturası: 600 milyar dolar

Rusya-Ukrayna savaşının faturası ortaya çıkıyor. Ukrayna Başbakanı, ülkenin yeniden inşası için gereken maliyetin 600 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Haberler - NTV Haber 25.04.2022 - 12:17

Savaşın Ukrayna'ya faturası: 600 milyar dolar

İlişkili Haberler

Oxfam uyardı: Rusya-Ukrayna savaşı çeyrek milyar insanı aşırı yoksul bırakabilir

Oxfam uyardı: Rusya-Ukrayna savaşı çeyrek milyar insanı aşırı yoksul bırakabilir

Araştırma: Savaş bittiğinde Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin bedeli 500 milyar Euro

Araştırma: Savaş bittiğinde Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin bedeli 500 milyar Euro

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), perşembe günü Washington'da bir toplantı düzenledi.

Gerçekleşen görüşmede -Ukrayna savaşının ekonomik sonuçları konuşuldu.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, ülke ekonomisinin toparlanması için hükümetin 600 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirtti.

IMF yöneticileri ise Ukrayna'nın acil harcamalar nedeniyle kısa vadede 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu duyurdu.

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, oluşan maddi ihtiyacın gelirlerdeki düşüş ve göçmenlerin bakımı nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...