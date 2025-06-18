Savaşta dijital cephe: Hacker grubundan kripto saldırısı

Grup, dün İran'ın Bank Sepah'ını hacklediğini de iddia etti.



Gonjeshke Darande, ayrıca yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto varlığa el konulduğunu gösterdiğini iddia ettiği ekran görüntülerini de paylaştı. Bu görsellerin doğruluğu bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilemedi.



Grup son yıllarda İran'a yönelik, aralarında benzin istasyonları ve bir çelik fabrikasının da bulunduğu çok sayıda siber saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.



İSRAİL RESMİ OLARAK SESSİZ



İsrail devleti, bu tür siber saldırılarla ilgili olarak genellikle herhangi bir açıklama yapmıyor ve doğrudan sorumluluk üstlenmiyor. Uzmanlara göre bu tür saldırılar, İran ile İsrail arasında gölge savaş niteliği taşıyan, resmi olmayan ancak etkili dijital çatışmaların bir parçası.