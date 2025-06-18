Savaşta dijital cephe: Hacker grubundan kripto saldırısı
Hacker grubu Gonjeshke Darande, İran’ın en büyük kripto para borsalarından Nobitex’e siber saldırı düzenlediğini ve kaynak kodlarını ele geçirdiğini iddia etti.
İran ile İsrail arasında devam eden çatışma, dijital cepheye taşındı.
İsrail bağlantılı olduğu düşünülen Gonjeshke Darande adlı bilgisayar korsanı grup, İran merkezli kripto para borsası Nobitex’e siber saldırı düzenlediğini iddia etti.
“Avcı Serçe” (Gonjeshke Darande) adıyla bilinen grup, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki 24 saat içinde Nobitex’in kaynak kodları ve iç ağ bilgilerini yayınlayacaklarını duyurdu.
Grubun açıklamasında, Nobitex’in İran rejimi tarafından dünya çapında “terörü finanse etmek” amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
After the IRGC’s “Bank Sepah” comes the turn of Nobitex— Gonjeshke Darande (@GonjeshkeDarand) June 18, 2025
WARNING!
In 24 hours, we will release Nobitex's source code and internal information from their internal network.
Any assets that remain there after that point will be at risk!
The Nobitex exchange is at the heart of the… pic.twitter.com/GFyBCPCFIE
Grup, dün İran'ın Bank Sepah'ını hacklediğini de iddia etti.
Gonjeshke Darande, ayrıca yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto varlığa el konulduğunu gösterdiğini iddia ettiği ekran görüntülerini de paylaştı. Bu görsellerin doğruluğu bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilemedi.
Grup son yıllarda İran'a yönelik, aralarında benzin istasyonları ve bir çelik fabrikasının da bulunduğu çok sayıda siber saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.
İSRAİL RESMİ OLARAK SESSİZ
İsrail devleti, bu tür siber saldırılarla ilgili olarak genellikle herhangi bir açıklama yapmıyor ve doğrudan sorumluluk üstlenmiyor. Uzmanlara göre bu tür saldırılar, İran ile İsrail arasında gölge savaş niteliği taşıyan, resmi olmayan ancak etkili dijital çatışmaların bir parçası.
After the IRGC’s “Bank Sepah” comes the turn of Nobitex— Gonjeshke Darande (@GonjeshkeDarand) June 18, 2025
WARNING!
In 24 hours, we will release Nobitex's source code and internal information from their internal network.
Any assets that remain there after that point will be at risk!
The Nobitex exchange is at the heart of the… pic.twitter.com/GFyBCPCFIE
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