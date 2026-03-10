Savaşta olan ülkelerin tercihi hamsi oldu. Hamsi ihracatın da şaşırtan sıralama
10.03.2026 09:55
Hamsi en çok Ukrayna'ya satılıyor
Türkiye'den 2026'nın ilk aylarında 16 ülkeye hamsi ihracatı yapıldı. En fazla ihracak savaş halinde olan Ukrayna'ya yapıldı.
2026'nın ilk aylarında 16 ülkeye hamsi ihracatı yapıldı. Hamsinin bolluğu ve favori olması diğer balıklar arasında öne çıkmasına neden oluyor.
Açıklanan istatistiklere göre Ocak-Şubat döneminde Ukrayna'ya 1 milyon 189 bin 703 kilogram hamsi ihraç edilirken, bu ihracattan 886 bin 42 dolar döviz girdisi sağlandı. Aynı dönemde Türkiye'den toplam 16 ülkeye gerçekleştirilen hamsi ihracatı ise 1 milyon 417 bin 881 kilogram olarak kaydedildi. Bu ihracat karşılığında 2 milyon 692 bin 135 dolar gelir elde edildi.
Söz konusu dönemde ihracat listesinde Ukrayna'nın ardından Belçika ve Almanya geldi. En az hamsi ihracatı yapılan ülkeler ise Katar, Gürcistan ve Azerbaycan-Nahçıvan oldu. Katar'a 300 kilogram karşılığında bin 380 dolar, Gürcistan'a 349 kilogram karşılığında 4 bin 370 dolar, Azerbaycan-Nahçıvan'a ise 494 kilogram karşılığında 2 bin 613 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.