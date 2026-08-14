Savaştaki ABD'nin notu teyit edildi

Fitch , ABD 'nin egemen kredi notunu AA+ olarak teyit etti ve istikrarlı bir görünüm sergiledi. Bu değerlendirmede, ülkenin büyük ekonomisi, yüksek kişi başına geliri ve doların küresel rezerv para birimi statüsü vurgulandı.

Gümrük vergileri, harcama kesintileri, sıkılaştırılmış sınır kontrolleri ve politika belirsizliğine rağmen, ekonomi direnç ve esneklik gösterdi. Büyümenin 2025'teki yüzde 2,8'den 2026-2027'de yüzde 1,9'a yavaşlaması bekleniyor. Bu durum daha zayıf işgücü talebi ve daha yavaş iş yaratımıyla açıklanabilir.

Enflasyon, kısmen temel mallara uygulanan gümrük vergileri nedeniyle, 2026'da ortalama yüzde 3,4 ile Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Mali görünüm baskı altında; bütçe açığının 2026-2027'de GSYİH'nin yüzde 7,4'üne ulaşması bekleniyor; bu oran, askeri, faiz, Medicare ve Sosyal Güvenlik maliyetleri nedeniyle AA dereceli ülkeler arasında en yüksek seviye.

Moody's'in ABD için kredi notu en son Aa1 olarak belirlenmişti ve görünüm istikrarlıydı. DBRS'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin kredi notu en son AAA olarak ve görünüm istikrarlı olarak bildirilmişti.