Savaştan elli yıl sonra Vietnam yeni  ABD tehdidiyle karşı karşıya: Gümrük vergileri

Vietnam Savaşı’nın sona ermesinin ve ülkenin birleşmesinin 50. yılı dolayısıyla Ho Chi Minh kentinde, büyük bir kutlama töreni düzenlendi. Tören, binlerce askerin yer aldığı geçitler, havadan geçen askeri helikopterler ve savaş uçaklarıyla adeta bir gövde gösterisine dönüştü.



Törene emekli ve muvazzaf askerlerin yanı sıra yaklaşık 13 bin kişi katıldı. Bu yıl ilk kez Çin, Laos ve Kamboçya’dan 300'ü aşkın asker de kutlamalarda yer aldı. Özellikle Çin’in, savaşta Vietnam’a destek verdiği halde daha önceki kutlamalarda dışlanması dikkat çekiyordu.



Vietnam Lideri To Lam törende yaptığı konuşmada, savaşın acı mirasına vurgu yaparak barışın korunmasının önemine dikkat çekti:



“Dünya giderek daha karmaşık ve öngörülemez hale gelirken, geçmişte savaşlardan büyük acılar çeken bir millet olarak barışın, bağımsızlığın ve özgürlüğün değerini çok iyi biliyoruz.”



Kutlamalara halkın ilgisi de büyüktü. Birçok Vietnamlı, bağımsız ve barış içinde yaşamanın gururunu taşıdıklarını dile getirdi.



“Bugünkü atmosfer sadece beni değil, tüm Vietnam halkını gururlandırdı,” diyen bir vatandaş, kutlamaların ulusal birlik duygusunu pekiştirdiğini söyledi.



GERİYE DÖNÜŞ DEĞİL, EKONOMİK TEHDİT

Bugünün Vietnam'ı, Amerikan birliklerinin yenilgiyle çekildiği 1975’teki ülkeye kıyasla çok daha girişimci, sanayileşmiş ve ekonomik olarak büyüyen bir ülke. Ancak bu gelişim, yeni bir ABD tehdidiyle gölgelenmiş durumda: Gümrük tarifeleri.



ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlayan ticaret savaşı kapsamında, Vietnam'a karşı yüzde 46 oranında ek gümrük vergisi uygulanabileceği açıklanmıştı. Bu ABD'nin uyguladığı vergiler arasındaki en yüksek oran. Öte yandan bu durum ülkenin hızla yükselen ekonomik potansiyelini sekteye uğratabilir.



2024 yılı itibarıyla ABD ile 142,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan Vietnam, söz konusu tarifelerden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. 2023 verilerine göre Vietnam’ın ihracatının yüzde 27’si ABD’ye gerçekleşti.



ABD’nin tarifelerle baskı kurduğu bir diğer ülke olan Çin ise yüzde 34’lük vergiyle Vietnam’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Her iki ülke de ABD’li şirketler için önemli üretim merkezleri konumundayken, alınan vergi kararları sonrasında imalat ve büyüme göstergeleri piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.



ABD-VİETNAM SAVAŞI

ABD-Vietnam Savaşı (1955-1975), Soğuk Savaş döneminde ABD ile Kuzey Vietnam arasında geçen bir çatışmaydı. ABD, Güney Vietnam’ı destekleyerek komünizmin yayılmasını önlemeye çalıştı. Ancak savaş taktikleri kullanan Kuzey Vietnam güçleri karşısında zorlandı.



Savaş boyunca on binlerce sivil hayatını kaybetti, ormanlar kimyasal silahlarla yok edildi. ABD kamuoyunda büyük protestolara yol açan savaş, 1975'te ABD'nin geri çekilmesi ve Vietnam'ın komünist yönetim altında birleşmesiyle sona erdi.

