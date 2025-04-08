Savunma Sanayii ihracatında rekor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada Savunma ve havacılık sektörlerindeki ihracatın 2025 Mart ayında bir önceki yılın Mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoruna imza attığını belirtti.



Görgün 2024 yılı Mart ayında 358 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın bu yıl 884 milyon dolara yükseldiğini söyledi.



Savunma Sanayii Başkanı yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 1 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.