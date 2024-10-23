Savunma sanayiine ek kaynak paketi | Cevdet Yılmaz: Eleştirilerin bir kısmına ben de katılıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Bütçe Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. Yılmaz, sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yeni yılda Meclis'in gündemine gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nu güçlendirmeye dönük bir çalışma yapıldığını ancak bu süreçte birçok tartışmanın olduğunu anımsattı.



Eleştirilerin bir kısmına kendisinin de katıldığını ve bu eleştirilere saygı duyduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:



"Meclis bunun için var, teklif gelir, tartışmalar olur, oylama olur, gerekirse teklifi geri çekersiniz ya da dönüştürürsünüz. Bu, bir zaaf olarak görülmemeli. Toplumsal olarak ciddi eleştiriler konuldu ortaya. Etki değerlendirmeleri biraz hızlı yapılmıştı.

Şöyle bir karar verildi: Cumhur İttifakı olarak, tekrar bütçe sonrasında bir araya geleceğiz, ayrıntılı bir şekilde tartışmalarını yapacağız, kalem kalem tekrar bakılacak. Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek. O günkü siyasi irade nasıl oluşursa, gerekirse Meclisimizin takdirine tekrar sunulacak. Ama şu anda ertelenmiş durumda. Bütçeye yoğunlaşmış durumdayız."

"SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNE OLABİLDİĞİNCE KAYNAK AYIRIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savunma sanayi sektöründe proje sayısının 1000'i aştığını, sektörün 15 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını kaydederek, bu alanın bugün büyük bir ekonomik sektör haline geldiğine işaret etti.

Geçen yıl 5,5 milyar dolar ihracat yapıldığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl için tahminlerin 6,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Yılmaz, "Zamanında paramızla vermedikleri ürünleri şimdi ülkelere biz satıyoruz. Ama yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, bütçeden, Türkiye'nin hava sahasını dış saldırılara karşı çok daha güçlü şekilde koruyacak Çelik Kubbe Projesi'nin yanı sıra milli muharip uçak KAAN'ın da aralarında bulunduğu projelere kaynak ayrıldığını belirtti.

