Savunmada yeni hedef 10 milyar dolar ihracat

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) ocak ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sektörün 2024 yılı performansını değerlendiren Görgün, "Ülkemizin artık bir pazar değil aktör konuma geldiğini ifade edebilirim. Türkiye, dünyanın 11. savunma sanayi ihracatçısıdır. Sektörde bin 100'ü aşkın proje yürütülüyor. Hacim 100 milyar doları aştı, yerlilik oranımız yüzde 80'lerde, geçen sene ihracat değerini 7,1 milyar dolar olarak paylaştık. Bir önceki yıla göre yüzde 29 artış yakaladık." ifadelerini kullandı.



Görgün, Ankara'nın önemli bir katkısı olduğunu belirterek, "3,2 milyar dolar ihracat Ankara firmaları tarafından gerçekleştirildi. Geldiğimiz altyapı ile bunun çok üzerinde ihracat yapılabileceğini görüyorum. 10 milyar doları çok rahat yakalayabileceğimizi söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



REEL SEKTÖRDEN KREDİ ÇAĞRISI



Başkentte 55 binden fazla kişinin sektörde istihdam edildiğini belirten Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da alt yüklenicilerin hak edişlerinde yaşanan gecikmelerin çözülmesini istedi. ASO Başkanı, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını da değerlendirdi.



Ardıç,"19 aydır yürütülen dezenflasyon politikalarına rağmen enflasyon halen yüksek seyrediyor. Merkez Bankası’nın ocak ayında da enflasyonla uyumlu olarak politika faizinde 250 baz puanlık indirim yapmasını olumlu karşılıyoruz. Bu indirimlerin en kısa sürede ticari kredi faiz oranlarına da yansıması en büyük beklentimiz." değerlendirmesinde bulundu.