Savunmadan bir ayda 1 milyar dolarlık sözleşme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayii sektöründe son 2 yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladıklarını belirtti.



Görgün, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda gazetecilere, NATO ile ilgili faaliyetlerin artarak devam ettiğini söyledi.



2025 yılında da aynı hızla devam ettiklerini belirten Haluk Görgün, "İlk ayda şirketlerimiz 1 milyar doların biraz üzerinde sözleşme imzaladı." dedi.



Görgün, son 20 yılda yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini açıkladı.



Haluk Görgün, "NATO'daki müttefiklerimizin ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabileceğimizi, genç, dinamik, üretken ve nispeten yeni, yüksek teknoloji altyapılarımızla daha fazla katkı sağlayabileceğimizi biliyoruz. Bunları anlatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.