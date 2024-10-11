Savunmaya dev kaynak: Kredi kartları, motosikletler, tapu işlemlerinden bedel aktarılacak

Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak oluşturulması amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri ve 750 TL olmak üzere, kredi kartından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na pay aktarılacak.

Savunma Sanayii Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla taslakta yer alan düzenlemeler şu şekilde:



- Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar,



- Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira,



- Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira alınacak,

Teklifte bu düzenleme için, şöyle denildi:

"Tapu ve kadastro işlemlerinden; taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL (Bir taşınmaza ilişkin aynı anda aynı kişiler arasında birden fazla yapılan alış ve satışlarda alım satım sayısı ile ilişkilendirilmeksizin alıcı ve satıcının her birinden bir kez alınır.), diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL olarak alınan pay (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, kalkınma ajansları ve köy tüzel kişiliklerinden katılma payı alınmaz.),”



- Noterlerde yapılan; sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira, diğer işlemlerden 75 lira,

KREDİ KARTLARINDAN HİZMET BEDELİ

Limiti 100 bin lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak.

Teklifte bu durum için şöyle denildi:

"Belirlenen limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 TL pay (Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmaz, kartın herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde alınan pay iade edilmez. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmaz.),”

KREDİ KARTLARINDAN HİZMET BEDELİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanun teklifinde, kredi kartlarından hizmet bedelinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlaması istendi. Ocak ayının başında, hizmet bedeli banka tarafından kredi kartı sahibinden kesilecek. Düzenlemeye göre, yıl içinde limiti artan veya yeni alınan kartlardan da hizmet bedeli alınacak. Düzenlemeye göre birden fazla kartı olan, her kart için hizmet bedeli ödeyecek.

Kredi kartlarından hizmet bedeli ocak aylarında banka tarafından kesilecek ve fona aktarılacak. Taslakta şu hükümler yer aldı:

"Kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5 inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılır, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilir, kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenir. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılır ve bu bent kapsamında ödenir.”

100 CC ALTI MOTOSİKLET, DRONE VE SAATLERE VERGİ



Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni bir düzenleme yapılıyor.



Buna göre motor silindir hacmi 100 CC'nin altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor.

Taslağın 3. maddesinde bu düzenleme için, "18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünün birinci satırında yer alan “100-250 cm³’e kadar” ibaresi “250 cm³’e kadar” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 kW’ı geçen fakat” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır." denildi.

Özel Tüketim Vergisi'nde de drone’lar ve ÖTV matrahı 5.000 TL üzerinde olan kol saatleri vergi kapsamına alınıyor.

"VERGİ DEĞİL, HİZMET BEDELİ"



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemelerin vergi değil işlem hizmet bedeli olduğunu söyledi.



Düzenlemeler ile 75-80 milyar TL'lik katkının gelmesi hedefleniyor.