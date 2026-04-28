Schengen uçuşlarında mobil biniş kartı kaldırıldı mı? Pegasus'tan açıklama geldi

Pegasus Hava Yolları, Schengen vizesiyle seyahat edecek yolcuların mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Schengen vizesiyle seyahat edecek misafirlerimizin mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Schengen vizesiyle Avrupa’ya seyahatlerde online check-in sonrası alınan mobil biniş kartlarının geçici olarak devre dışı bırakıldığı iddia edilmişti.

Vizenin havalimanında görevli tarafından fiziki olarak kontrol edilmesinin zorunlu olduğu bu nedenle de işlemlerin eskisine göre daha uzun sürülebileceği yazılmıştı.