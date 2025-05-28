Schengen'de yeni sistem: Cascade kuralı nedir, şartları neler?

HABER/ÖYKÜ TÜCCAR

Schengen vizesi başvurularında yaşanan yoğunluk ve uzun bekleme süreleri sürerken, Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Schröer, vize süresinin kademeli olarak uzatılmasını öngören "Cascade Kuralı”nın yakın gelecekte Türkiye’de daha etkili şekilde uygulanabileceğini söyledi. Peki Cascade kuralı nedir, kimler yararlanabilir?

CASCADE KURALI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Vize danışmanı Deniz Kılıç’a göre, İngilizcedeki “cascade” kelimesinden türetilen bu kural, son iki yıl içinde üç kez Schengen vizesi almış ve bu vizeleri doğru kullanmış kişilere, bir sonraki başvurularında daha uzun süreli ve çok girişli vize verilmesini öngörüyor.

“Örneğin, bir yıllık Schengen vizeniz varsa ve bu vizeyle doğru sürede, kurallara uygun şekilde giriş-çıkış yaptıysanız, bir sonraki başvuruda bu süre iki yıla çıkabilir” diyen Kılıç, kurallara uyumun vize süresinin uzatılmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

VİZEYİ DOĞRU KULLANMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Cascade Kuralı’ndan yararlanmak isteyenlerin uyması gereken temel kurallar şunlar:

• Vize ilk kez alınmışsa, belirtilen süre (örneğin 7 gün) aşılmamalı.

• Giriş ve çıkışların, vize alınan ülke üzerinden yapılması tercih edilmeli.

• Vize kullanımında herhangi bir ihlal (fazla kalma, farklı ülkeden giriş gibi) yapılmamalı.

Bu kurallar tüm Schengen ülkeleri için geçerli. Ancak zaman zaman kurallara uyduğu halde kademeli uzatma hakkı tanınmayan başvurular da oluyor. Bu durumda başvuru sahiplerinin itiraz hakkı bulunuyor.



ÖNCELİK ÖĞRENCİ VE İŞ İNSANLARINA

Schröer, İzmir Yaşar Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada vize süreçlerindeki yoğunluğa da değindi. Türk hükümetiyle yapılan anlaşma doğrultusunda iş insanları ve öğrencilerin vize işlemlerinde öncelikli olduğunu söyledi. Ancak turistik ya da ziyaret vizesi başvurularında bulunanların birkaç ay beklemek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.