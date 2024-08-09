Sebze üreticisi alıcı bulamıyor: Fiyatlar maliyetin altında kaldı

Sebzede bu yıl ürün bol oldu, tarlada fiyat düştü. Üretici artan maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı.



Bu yıl tarımda maliyetler arttı. Çiftçiler ilaç, gübre, sulama gibi birçok girdiyi ceplerinden karşıladı. Buna bir de işçilik maliyeti eklendi.



Ancak pek çok üründe rekolte fazla olunca satış zorlaştı. Sektör yetkililerine göre, fiyatlar maliyeti karşılayamaz noktaya geldi.



Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Sebze-meyve gerçekten çok ilginç bir sektör tamamen arz ve talep hakim. Tüm sektörlerde hakim ama bizimki nihai tüketimde dayanksız tüketim mallarının en üst kategorisinde olduğu için fiyatlar oynayabiliyor. Üretici ayakta durmalı, üreticinin geliri yeterli olmalı ve bunu ancak kırsalda öyle tutabiliriz. Bugün fiyatlar neredeyse yerle bir." dedi.



"TARIMSAL PLANLAMA YAPILMALI"



Uzmanlar, halkın temel ihtiyacı olan ürünlerde mutlaka planlama yapılması gerektiğini söylüyor. Böylece üretim fazlasının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Aksi halde çiftçilerin ekimden uzaklaşabileceği uyarısı yapıyorlar.



Tavşan, "Biberin yalnız kiloda toplama maliyeti 6-7 lira, gerçekten üreticiyi tatmin etmeliyiz. Kavun, karpuz, soğan, patates, patlıcan, kabak neredeyse bu sebze türü üretici tarafından maliyete alınmadan satışa sunuluyor. Patates, soğanın 6 ile 8 lira maliyeti var. Köylüye üreticiye bugün 5 lira üretimde, 8-10 lira hallerde, 12-15 lira markette." ifadelerini kullandı.

