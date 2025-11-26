Sebze ve meyve fiyatları düşecek mi?

Sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar gündeme geldiğinde tartışılan “Hal Kanunu”nda önemli bir ilerleme kaydedildi. Yasa taslağının yılbaşında Meclis’e sunulması bekleniyor.

Yeni taslakla, aracıların bir kısmının ortadan kaldırılması ve marketlerde fiyatların düşürülüp istikrara kavuşturulması hedefleniyor. Ayrıca, hal dışında meyve ve sebze satan tüccarlara yönelik de düzenleme yapılacak.

Buna göre:

Hal dışı tüccarlara belirli kriterlerle yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

Vergi kaçakçılığının önüne geçmek için Hal Kayıt Sistemi’ne rüsum ücretini düşük bildirenler mercek altına alınacak; aracılar gerçek fiyatı sisteme girecek.

Hal içerisinde üretici örgütlerine yüzde 25 oranında yer ayrılabilecek. Üretici örgütleri, hal kurmak isterse devletten ücretsiz arsa alabilecek.

Zincir marketler, ilk etapta aldıkları ürünlerin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin edecek; miktarın zamanla artırılması ve üretici fiyatlarının düşürülmesi planlanıyor.

Hal içinde komisyoncular arasında satış yapılması yasaklanacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte, hal sistemi daha şeffaf ve üretici odaklı hale gelirken, fiyat istikrarı ve vergi denetimi de güçlendirilecek.

YENİ HAL YASASI