SEDDK açıkladı... Parasal tutarlar revize edildi

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelikte belirtilen parasal sınırların tutarları revize edildi ve kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirim yükümlülüğü getirildi. Yeni uygulamada 100 TL ve üzerindeki tutarlar için öncelikle kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile hak sahiplerine bilgilendirme yapılması ve ulaşılamaması durumunda ise bu paralardan 1000 TL ve üzerindeki tutarlar için iadeli taahhütlü mektup yoluyla bilgilendirme yapılması yönünde değişiklik yapıldı. İlaveten, anılan tutarların her yıl ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi değişim oranına göre otomatik olarak artırılması düzenlendi.