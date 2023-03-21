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SEDDK'dan deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorulara yönelik duyuru

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hasarlarla ilgili sigorta ödemeleri hakkındaki sorulara yanıt vermek için bir portal oluşturuldu.

SEDDK'dan deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorulara yönelik duyuru

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorular ve cevapları paylaşıldı.

SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR YAYINLANDI

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorular ve cevaplara yer verildi.

DUYURU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILDI

Kurumun internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da paylaşılan duyuruya, "https://www.seddk.gov.tr/upload/doc/seddk-sss.pdf" adresinden ulaşılabiliyor.

SEDDK'dan deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorulara yönelik duyuru - 1
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