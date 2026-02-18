Şehir şehir gezerek yemek yiyen fenomenlere vergi sürprizi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle yürütülen "4. Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri (İnfluencer) Eğitimi" İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama ile duyuruldu.

Reklam Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal yükümlülüklerin, emsal kararlar ışığında katılımcılara aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, sosyal medya etkileyicilerinin vergisel sorumlulukları, reklam etiği, kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi önemli başlıklar detaylıca ele alındı." ifadesi kullanıldı.

"Dijital Ortamda Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalara özel bir bölüm ayrıldığının belirtildiği açıklamada, yasa dışı bahis konusunda da uyarıların yapıldığı belirtilerek, ""Sosyal medya mecralarının yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla etkileyicilerin bu tür içeriklerin yayılmasındaki hukuki ve cezai sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı." denildi.

BEDAVA YEMEĞİN VERGİSİ VAR

Toplantıda, fenomenlere vergisel yükümlülükleri de hatırlatıldı. Fenomenlere, lokanta ve ürün tanıtımı yaparken yiyip içtiklerinin, bedava ürünlerin de vergisini ödeyecekleri hatırlatıldı. Eğitimde yeni alınan kararlar ele alınırken düzenlemeyle içerik üreticileri markalar tarafından gelen PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yedikleri yemeğin vergisini ödeyeceği öğrenildi. İçerik üreticileri markalardan gelen hediye veya tanıtım adı altındaki mekanlarda yenilen yemeğin bedelini istisna belgeli olan banka hesabına yatıracak ve yüzde 15'i vergi ödenecek.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ajanslar veya reklam veren şirketler, fenomene yaptığı reklam ve sponsorluk ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlü. Dolayısıyla, fenomenlere bedava yemek videosu çektirip reklam yaptıran işletmeler de vergi ödemek zorunda ve bu durumu belgelemeleri gerekecek. Her işletme yemeğin bedelini fenomenin banka hesabına yatıracak. Fenomenlerin bu ödemeleri gelir olarak göstermeleri ve vergi istisnası üzerinde gelir elde ettikleri zaman vergi ödemeleri gerekecek.