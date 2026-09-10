Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları için fark ödemesi tarihi belli oldu

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin aylıklarına yapılan düzenleme sonrası fark ödemelerinin hesaplara aktarılacağı tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fark ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bu kapsamda 25 bin 99 vatandaşa toplamda 217 milyon 218 bin 950 lira ödeme yapılacak.

"Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık." diyen Bakan Işıkhan, şehitlerin aziz hatıraları ve gaziler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İLE GAZİLER İÇİN HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için yapılan düzenleme geçen ay Meclis'ten geçmişti.

Yeni düzenleme ile birlikte anne veya babaların aylıkları net asgari ücret seviyesine yükseltildi.

Bakım ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı, 15 Temmuz gazilerinden aylık almayanlara ilk defa aylık bağlandı.

Düzenleme ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş/er, güvenlik korucusu, asker/polis öğrencileri ve sivil vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıkları artırıldı.