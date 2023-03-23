Şeker fiyatları 6 yılın zirvesinde

Mısır'da alınan karar ile ihtiyaç fazlası hariç her türlü şekerin ihracatı üç ay süreyle kısıtlandı.



Mısır, şeker ticaretinde nispeten küçük bir ihracatçı olmasına rağmen alınan kısıtlama kararının yaklaşık 250 bin tonluk şeker ticaretini etkilemesi bekleniyor.



Kararın alınmasının ardından beyaz şeker vadeli işlemleri Londra'da yüzde 2,2'ye kadar yükselirken ham şeker de değer kazandı. Böylelikle, şeker vadeli işlemleri altı yıldan fazla bir sürenin zirvesine yükseldi.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Mısır İç Ticaret ve Tedarik Bakanı Ali El-Moselhy, Mısır'ın mevcut şeker stoklarının üç ay yetecek seviyede olduğunu belirttiği değerlendirmesinde, yerel pancar şekeri üretiminin stokların yenilenmesine yardımcı olacağını kaydetti.



Uluslararası Şeker Örgütü'nün şubat ayında yaptığı tahmine göre, Mısır'ın ekim ayında başlayan 2022-23 sezonunda 200 bin ton rafine şeker ihraç etmesi bekleniyor.

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