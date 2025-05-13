Şeker GYO'nun işlem sırası kapatıldı

Halka açık şirket Şeker GYO, finansal tablolarını son gönderim tarihine kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na göndermedi.



Borsa İstanbul da bu durum karşısında finansal tablolarını KAP'a yükleyene kadar Şeker GYO'nun işlem sırasını geçici olarak kapattı.



BİST'ten yapılan açıklama şöyle:



SEGYO.E işlem sırası, finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.