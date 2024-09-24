Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı.
Buna göre Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendi.
Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2.375 TL olarak belirlenmiştir.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) September 24, 2024
Çiftçilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/meqQmqczVv
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