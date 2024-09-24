Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatını duyurdu.

Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, pancarı alım fiyatını açıkladı.

Buna göre Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendi.

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